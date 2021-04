Spionaggio: Salvini, 'Biot non faceva tutto da solo, aspettiamo altre responsabilità'

13 aprile 2021 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Io sono contrario a qualsiasi tipo di spionaggio che vada a nostro danno. Evidentemente questo caso dimostra che esiste una falla nel nostro sistema di sicurezza". Walter Biot "lavorava con ministri della Difesa Democratici e di sinistra. Noi condanniamo e anzi contiamo che emergano altre eventuali responsabilità, perché la spia in questione non faceva tutto da sola". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista a 'Formiche.net'.