Milano: De Chirico (Fi), troppe ombre sui ghisa, si torni al passato

Milano, 13 apr. (Adnkronos) - "La polizia locale di Milano, oggi, ha compiti ben diversi da quelli di polizia amministrativa. Bisogna tornare ai vigili di prossimità e non ai nuclei che hanno poco a che fare con il ruolo originario. Altro che antidroga o sommozzatori, i ghisa devono ricominciare a presidiare il territorio". Così Alessandro De Chirico, consigliere di Forza Italia al Comune di Milano, commentando gli arresti dei vigili avvenuti a Trezzano sul Naviglio, nel milanese.

"Che fine hanno fatto i vigili di quartiere, unico provvedimento sensato di questa amministrazione?", si chiede l'esponente azzurro. "Suicidi, arresti, inchieste sulle multe, mobbing, l'avvicendamento tra comandanti: ultimamente sull'operato del Corpo che era fiore all'occhiello di questa città sono calate troppe ombre. Se l'amministrazione è davvero per la trasparenza -conclude- istituisca una commissione d'inchiesta come richiede l'opposizione". E "se Sala non ha scheletri nell'armadio venga, invece, a riferire in aula".