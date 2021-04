Milano: arrestato comandante vigili Trezzano sul Naviglio

13 aprile 2021 a

Milano, 13 apr. (Adnkronos) - Salvatore Furci, il comandante della polizia locale di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, è stato arrestato questa mattina, all'alba, dalla polizia, insieme a un albanese, Memushi Mariglen.

Il provvedimento di custodia cautelare, su richiesta del procuratore aggiunto di Milano Alessandra Dolci e del sostituto procuratore Gianluca Prisco, arriva dopo alcune indagini condotte dalla squadra mobile di Milano in merito al deferimento in stato di libertà del comandante della polizia locale del Comune di Corbetta (Milano), trovata in possesso la notte del 4 gennaio 2020 di alcune dosi di cocaina nascoste nella sua vettura. Secondo l'accusa, fu lo stesso Furci, direttamente o tramite terzi, a mettere la droga nell'auto della collega.