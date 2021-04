L'Italian Language Foundation Raggiunge L'Obbiettivo Della Sovvenzione Paritaria (Match Giving) Con La Fondazione Giambelli

13 aprile 2021 a

L'Italian Language Foundation ha dato impulso alla campagna di raccolta fondi, creando le condizioni per ricevere una sovvenzione paritaria di 125.000 dollari dalla Fondazione Francesco & Mary Giambelli.

NEW YORK, 13 aprile 2021 /PRNewswire/ -- L'Italian Language Foundation è stata recentemente riconosciuta idonea a ricevere una sovvenzione paritaria (Match giving) dalla Fondazione Francesco & Mary Giambelli, corrispondendo una somma equivalente alla donazione di 125.000 dollari della fondazione. L'Italian Language Foundation (ILF) è dedita alla promozione e sostegno dell'insegnamento della lingua italiana negli Stati Uniti. Incoraggia e premia gli studenti d'italiano a partire dalla scuola media fino all'università; offre workshop gratuiti di sviluppo professionale agli insegnanti d'italiano e premia quelli eccellenti. Premi all'eccellenza sono offerti anche agli studenti dell'AP d'Italiano che hanno conseguito determinati risultati di merito.

La dott.ssa in medicina Margaret I. Cuomo, presidente dell'ILF, osserva: "Con il generoso sostegno della Fondazione Francesco & Mary Giambelli e di tutti i nostri donatori, l'ILF sta ampliando i suoi programmi per studenti e insegnanti d'italiano. I tirocini per studenti d'italiano, i webinar di preparazione all'esame AP d'italiano e i nuovi workshop per gli insegnanti d'italiano migliorano l'apprendimento e l'insegnamento di questa lingua negli Stati Uniti.

Louis Tallarini, presidente del consiglio d'amministrazione dell'ILF, rileva una tendenza positiva nella diversità di studenti che si iscrivono all'AP d'italiano negli USA e in Canada. A riguardo Tallarini ha affermato: "Il nostro obiettivo di preservare il programma AP d'italiano nella scuola superiore ci consente di premiare l'eccellenza di un gruppo incredibilmente vario di studenti. Circa un terzo degli studenti dell'AP d'italiano negli Stati Uniti sono ispanici e lo studio della lingua italiana è molto popolare anche tra gli asiatici-americani. È meraviglioso sostenere un gruppo così multiculturale di studenti che sono accomunati dallo studio della lingua italiana".

Angelo Vivolo, membro del consiglio d'amministrazione della Fondazione Francesco & Mary Giambelli, ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito alla sovvenzione paritaria (Match giving), erogata dalla fondazione: "La Fondazione Giambelli porta avanti l'eredità nell'ambito delle donazioni filantropiche che Francesco e Mary Giambelli hanno costruito durante la loro vita. Siamo molto felici di sostenere l'Italian Language Foundation nella sua strategia per mantenere vivo e florido lo studio della lingua italiana".

Per ulteriori informazioni e per sostenere gli sforzi dell'ILF, siete invitati a visitare il sito web dell'Italian Language Foundation all'indirizzo www.italianlanguagefoundation.org

MAGGIORI INFORMAZIONI SULL'ITALIAN LANGUAGE FOUNDATION

L'Italian Language Foundation è impegnata a promuovere e sostenere l'insegnamento della lingua italiana negli Stati Uniti e supporta il programma Advanced Placement (AP) di Lingua e Cultura Italiana del College Board. La Fondazione è una società senza scopo di lucro 501 (c) (3), abilitata dall'Internal Revenue Service a ricevere contributi deducibili dalle tasse.

CONTATTO STAMPA: Jefferson Wilson, Marketing & Comunicazioni - Telefono: (347) 581-6722 - Email: [email protected]