Grimaldi Navi riaccende motori, investimenti dopo covid

13 aprile 2021

Per il 2021 "puntiamo moltissimo sulla Sardegna, dove già più del 70% dei camion in arrivo e partenza è trasportato da navi del nostro gruppo. Crediamo poi che, per effetto del Covid, la domanda turistica si incentrerà molto sul mercato domestico. Per questo, sulle rotte da Livorno e Civitavecchia per Olbia, abbiamo messo le ammiraglie Cruise Europa e Cruise Sardegna. Noi garantiamo la continuità territoriale tra l'Italia e l'isola anche senza contributi pubblici (il riferimento è alle sovvenzioni percepite da Tirrenia-Moby, per il rinnovo delle quali si è aperta la gara, alla quale partecipa anche Grimaldi, ndr). Ai nostri concorrenti lo Stato dava, per la continuità territoriale, 70 milioni l'anno. Le nuove gare sono per circa 30 milioni complessivi l'anno. In ogni caso, noi operiamo già sulle stesse tratte, anche quelle meno trafficate, senza sovvenzioni".