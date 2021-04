Export, Ambasciatore cinese Li Junhua: “Belt and Road non solo strada commerciale ma amicizia tra nostri popoli”

13 aprile 2021 a

Roma, 12 aprile 2021 - “Costruire la ‘Belt and Road' non significa solo aprire una strada commerciale ma aprire il cuore tra i nostri popoli e rinsaldare l'amicizia. La cooperazione tra i nostri due Paesi, Italia e Cina, è fondamentale anche per rilanciare l'economia a partire dal turismo. Non a caso l'Italia è sempre stata una delle prime mete per i viaggi del popolo cinese”. Lo ha dichiarato l'Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Mr. Li Junhua, intervenendo alla cerimonia di apertura della ‘Belt and Road Exhibition 2021 – Digital Edition' organizzata da Micromegas Comunicazione e promossa dall'Istituto Italiano Obor.

“Le amicizie non si scelgono a caso ma secondo le passioni – ha aggiunto l'Ambasciatore citando Moravia -. Italia e Cina hanno entrambe bisogno di ripartire e possiamo farlo sostenendo i principi di negoziato condiviso, per ottimizzare ulteriormente la cooperazione e ampliare i risultati anche in settori come sanità, turismo, consapevolezza ambientale. In sintesi, per promuovere il benessere dei nostri popoli”.

Ufficio stampa Istituto Italiano Obor