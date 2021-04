Digitale: Colao, 'rafforzare ulteriormente PagoPa, usata già da 28 mln cittadini'

13 aprile 2021 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Vogliamo ulteriormente rafforzare la già positiva esperienza di PagoPA per consentire di concludere il percorso digitale con pagamenti semplici, tracciabili e digitali. Attualmente PAgoPA viene utilizzato da più di 28 milioni di cittadini e da 1,2 milioni di imprese". Ad affermarlo è il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao nel corso della sua audizione in Commissione Trasporti sulle linee programmatiche del suo dicastero.