Covid: Colao, 'occasione di trasformazione, lavorare a un cambiamento radicale'

13 aprile 2021 a

a

a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Come governo, dobbiamo operare con decisione per trasformare questo periodo di preoccupazione in occasione di trasformazione, restituendo la fiducia ai nostri cittadini. Per arrivarci non dobbiamo aspettare gli eventi, ma dobbiamo pianificare, oggi, interventi che i cittadini possano apprezzare nella loro vita quotidiana. Interventi che migliorino significativamente la loro vita". Ad affermarlo è il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao nel corso della sua audizione in Commissione Trasporti sulle linee programmatiche del suo dicastero.

La transizione digitale, spiega, "è la nostra occasione per progettare questi interventi e realizzare quel futuro, con determinazione, spirito di collaborazione e, permettetemi, quella creatività e voglia di sperimentare che è alla base dell'innovazione".

In Italia, rileva, "abbiamo bisogno di riattivare la crescita come e forse più di ogni altra nazione europea. In Italia, nonostante tutti apparentemente sosteniamo l'innovazione e l'investimento, abbiamo però tradizionalmente vissuto resistenze al cambiamento e velocità di implementazione degli investimenti molto ridotte. Lo ha ricordato più volte anche il Presidente del Consiglio: dobbiamo lavorare a un cambiamento radicale, pervasivo e di lungo periodo. Altrimenti non solo non recupereremo il tempo perso, ma rischieremo di rimanere indietro ulteriormente. Non ce lo possiamo permettere più".