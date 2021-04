13 aprile 2021 a

Madrid, 13 apr. - (Adnkronos) - Secondo 'El Larguero', trasmissione radiofonica spagnola, la Juventus è intenzionata a trattenere Alvaro Morata a Torino almeno un altro anno rinnovando con l'Atletico Madrid il prestito per una ulteriore stagione per 10 milioni di euro, ovvero alla cifra pattuita un anno fa al momento del ritorno in Italia del 28enne centravanti spagnolo.