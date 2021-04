Basket: Nba, i Suns battono i Rockets e puntano i Jazz

13 aprile 2021 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - La sconfitta casalinga dei Jazz per mano degli Warriors ha dato nuova linfa ai Suns (38-15) che battendo i Rockets 126-120, ora sono ad una gara e mezza di distanza dal primo posto a Ovest. Vittoria di squadra di Phoenix, particolarmente brillante da tre punti: 25/46 alla fine con il 55.6%. Top scorer della serata è Jae Crowder che chiude con 26 punti. Bene anche Devin Booker con 24 punti e Deandre Ayton con 18. Per i Suns è la nona vittoria nelle ultime dieci gare. Per i Rockets (14-40), Wood guida i suoi con una doppia doppia da 25 punti e 15 rimbalzi, mentre Kevin Porter Jr. ne segna 22 e serve 14 assist. Tutto inutile per Houston che porta a casa l'ottava sconfitta nelle ultime nove.