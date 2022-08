Cinema: Natalie Portman star "I giorni dell'abbandono" di Elena Ferrante**

13 aprile 2021 a

Los Angeles, 13 apr. - (Adnkronos) - L'attrice statunitense Natalie Portman sarà l'interprete principale del nuovo film Hbo "The Days of Abandonment", tratto dall'omonimo romanzo "I giorni dell'abbandono" (Edizioni E/O) della misteriosa scrittrice Elena Ferrante, famosa a livello mondiale per la saga dell'"Amica geniale". Lo annuncia l'edizione online di "Variety".

Il film, attualmente in pre-produzione, sarà scritto e diretto da Maggie Betts. La pellicola è incentrata sul personaggio di Tess (Portman) - nell'originale della Ferrante la protagonista si chiama Olga - una donna che ha abbandonato i propri sogni per una vita familiare stabile: quando viene a sua volta abbandonata dal marito per una giovane, il suo mondo viene sconvolto

Il Premio Oscar Natalie Portman sarà il produttore esecutivo oltre a recitare insieme a Sophie Mas sotto la bandiera della casa produttrice MountainA della coppia. Celine Rattray e Trudie Styler di Maven Screen Media saranno anche produttori esecutivi, così come Len Amato di Crash & Salvage, Ferrante, Domenico Procacci di Fandango e Maria Zuckerman. "The Days of Abandonment" sarà prodotto in associazione con Medusa. Dal romanzo "I giorni dell'abbandono" è stato realizzato dal regista Roberto Faenza l'omonimo film con Margherita Buy e Luca Zingaretti.