Bitcoin: nuovo record valore mercato criptovalute a 2250 mld dollari**

13 aprile 2021 a

a

a

Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - Con un balzo di quasi il 6% nelle ultime 24 ore, spinto dall'ennesimo record del Bitcoin (che ha toccato i 63.580 dollari), è stato raggiunto un nuovo massimo per il mercato globale delle criptovalute che ha raggiunto una capitalizzazione vicina a 2.250 miliardi di dollari, superando nettamente il Pil italiano. L'osservatorio di Coingecko - che traccia le quotazioni di quasi 6890 criptovalute - registra una serie di balzi vertiginosi per le 'monete virtuali' meno conosciute (come la Renewable Electronic Energy Coin cresciuta di quasi il 25.000% in una sola seduta, ovvero trasformando un investimento di 100 dollari in un rendimento di 25 mila in appena 24 ore), ma anche fortissimi aumenti per le più note come XRP, che ha una capitalizzazione di quasi 84 miliardi di dollari ed è salita del 33% in un giorno. Sullo sfondo di questo mercato 'effervescente' l'atteso debuttoin borsa di Coinbase, il mercato di scambio delle criptovalute fondato nel 2012, un'Ipo che potrebbe fissarne il valore fino a 100 miliardi di dollari, sancendo l'affermazione definitiva di questi strumenti, ancora in attesa di una regolamentazione ufficiale.