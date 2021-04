Von der Leyen-Michel, oggi primo incontro dopo 'Sofagate'

12 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Primo incontro oggi tra la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel dopo la visita ad Ankara della settimana scorsa, teatro del 'sofagate', l'incidente diplomatico che ha visto la presidente costretta a sedere su un divano, mentre Michel e Recep Tayyip Erdogan si accomodavano in poltrona. Alle 17, ha comunicato il portavoce capo della Commissione Eric Mamer, era in agenda "l'incontro settimanale tra la presidente della Commissione e quello del Consiglio".

Finora i due non si erano ancora parlati "semplicemente perché la presidente prima è andata in Giordania e poi, per la prima volta da Natale, è tornata a casa sua, per riposarsi un poco e rivedere la sua famiglia, che non vedeva dalla fine dell'anno scorso".

"In questo contesto, ha privilegiato i rapporti con la sua famiglia, pur lavorando su alcuni dossier. Posso assicurare che la cooperazione tra la presidente e il presidente del Consiglio Europeo continuerà, nell'interesse dell'Ue e dei suoi cittadini", ha continuato il portavoce, precisando poi che le norme belghe permettono di recarsi all'estero per rivedere la propria famiglia.

Michel e von der Leyen "oggi hanno discusso una serie di questioni topiche. Entrambi parteciperanno domani alla conferenza dei presidenti del Parlamento Europeo", riferisce un portavoce. I due presidenti nell'incontro di oggi hanno discusso "il seguito della missione ad Ankara - spiegano fonti Ue - la presidente ha chiarito che non permetterà che una situazione simile si verifichi di nuovo".