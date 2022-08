LyondellBasell lancia la famiglia di prodotti Circulen per promuovere Soluzioni Circolari

12 aprile 2021 a

ROTTERDAM, Paesi Bassi, 12 aprile 2021 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) ha annunciato oggi il lancio di una gamma di prodotti dal nome Circulen che consentirà ai grandi marchi di migliorare la sostenibilità dei prodotti destinati al consumo. Per LyondellBasell quest'annuncio segna un passo in avanti verso il suo obiettivo di sostenibilità di produrre e commercializzare due milioni di tonnellate di polimeri riciclati e da materie prime rinnovabili ogni anno entro il 2030 - si tratta di uno degli obiettivi più ambiziosi del settore.

La famiglia di prodotti Circulen di LyondellBasell favorisce la riduzione dei rifiuti di plastica attraverso l'uso di materiale riciclato, e la riduzione delle emissioni di CO2 grazie all'uso di materia prima rinnovabile al posto della materia prima derivante da fonte fossile. Il portafoglio di prodotti Circulen include:

Per raggiungere i propri obiettivi, LyondellBasell sta lavorando su molti fronti al fine di contribuire all'economia circolare dando vita a soluzioni sostenibili.

"Con il nuovo portafoglio di prodotti Circulen, stiamo compiendo passi in avanti concreti per far progredire oggi l'economia circolare, per innovare il futuro ed essere partner di tutta la catena del valore" ha dichiarato Ken Lane, LyondellBasell Executive Vice President Global Olefins and Polyolefins. "La nostra ambizione è audace, ma necessaria, in quanto siamo impegnati a contribuire ad affrontare le sfide mondiali dei rifiuti di plastica nell'ambiente e del cambiamento climatico soddisfacendo, al tempo stesso, le necessità del cliente e dei grandi marchi."

Il lancio del nuovo portafoglio Circulen arriva dopo una serie di annunci legati agli obiettivi di LyondellBasell per l'economia circolare:

Il portafoglio Circulen di LyondellBasell è attualmente disponibile in Europa e sarà introdotto a breve in Nord America e Cina. I prodotti Circulen sono attualmente utilizzati per la nuova linea di valigie Samsonite Magnum Eco, e per attrezzi per giardinaggio (es. annaffiatoi). Per maggiori informazioni su Circulen, clicca qui.

