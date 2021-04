Lombardia: Lega e Fdi, fare squadra per vincere sfide vaccini e pandemia

12 aprile 2021 a

a

a

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - "Quello di oggi è stato un incontro molto positivo, costruttivo e concreto, in cui abbiamo registrato una buona sintonia. Abbiamo parlato di Regione Lombardia, ribadendo la volontà e l'impegno di fare squadra, pur nel rispetto dell'identità dei singoli movimenti, e di essere coesi e uniti per vincere la duplice sfida che stiamo affrontando, la prima ovviamente è quella della campagna vaccinale di massa, la seconda quella del rilancio economico del nostro tessuto produttivo regionale dopo questa pandemia". Lo dichiarano in una nota congiunta i referenti regionali lombardi di Lega Salvini Premier, Fabrizio Cecchetti e di Fratelli d'Italia, Daniela Santanche'.

"Vogliamo contribuire alla ripartenza economica sostenendo tutte le categorie produttive, il mondo delle imprese, delle partite Iva", spiegano i due esponenti di Centrodestra, aggiungendo: "Vogliamo che chi lavora e produce senta concretamente il sostegno e la presenza della Regione Lombardia."