Kaspersky presenta la prima soluzione Cyber Immune alla fiera di Hannover

12 aprile 2021 a

a

a

(12 aprile 2021) -

In occasione della fiera Hannover Messe Kaspersky presenterà Kaspersky IoT Secure Gateway 100, una soluzione basata su KasperskyOS. La nuova soluzione è stata progettata per collegare dispositivi e sensori con i servizi della piattaforma Industrial IoT (IIoT), garantendo sicurezza avanzata ai dati raccolti nelle apparecchiature e il passaggio sicuro alle app digitali.

Milano, 12 aprile 2021- Secondo uno

Kaspersky IoT Secure Gateway 100 permette una connessione diretta e protetta ai domini industriali con pompe, CNC, trasportatori e molti altri asset fissi costosi. Questo primo prodotto è stato sviluppato sulla base dell'hardware Siemens Simatic IoT2040 e sul KasperskyOS, e secondo il concetto di Cyber Immunity di Kaspersky. Grazie al Kaspersky Security System, al microkernel KasperskyOS e all'architettura MILS (Multiple Independent Levels of Security), il gateway può eseguire solo le azioni previste in fase di progettazione. Questo significa che la maggior parte dei cyberattacchi al gateway Cyber Immune sono inefficaci e non possono influenzare le sue funzioni principali. Pertanto, non è necessaria una protezione aggiuntiva per il gateway e le apparecchiature collegate, come antivirus, controllo dei dispositivi o soluzioni data diode.

Il gateway è adatto per essere implementato all'interno di infrastrutture con apparecchiature di diversi produttori grazie al protocollo di comunicazione universale OPC UA. Kaspersky IoT Secure Gateway 100 ha una connessione nativa a Siemens MindSphere - una piattaforma digitale di servizi IIoT basata su cloud. Tutti i componenti funzionali di Kaspersky IoT Secure Gateway 100 sono stati progettati e sviluppati da Adaptive Production Technology (APROTECH), azienda filiale di Kaspersky nel campo dell'IIoT e partner ufficiale Silver MindSphere. La soluzione congiunta consente un rapido accesso ai dati industriali affidabili e trasforma questi dati in risultati di business efficaci utilizzando potenti applicazioni industriali con analisi avanzate e AI.

Grigory Sizov, Head of KasperskyOS Business Unit, ha dichiarato: "La tecnologia digitale sta cambiando velocemente e questo ha reso la cybersicurezza una delle questioni globali più urgenti. Il nostro concetto di Cyber Immunity ruota intorno alla costruzione di soluzioni IT basate su una sicurezza insita e dimostrabile fornita dal nostro sistema operativo, KasperskyOS. Le soluzioni Cyber Immune sono in grado di resistere alla stragrande maggioranza dei cyberattacchi. Sono molto orgoglioso di presentare il nostro primo prodotto Cyber Immune - Kaspersky IoT Secure Gateway 100 - alla Hannover Messe 2021. Questo è l'inizio di un viaggio molto grande, e presto ci saranno più prodotti Cyber Immune basati su KasperskyOS che porteranno un cambio di paradigma nel mercato".

"La trasformazione digitale creerà nuove aziende leader con ecosistemi IIoT implementati. Tecnologie avanzate, nuovi set di competenze e modelli di business innovativi sono tra i domini cruciali necessari per il cambiamento, insieme a un nuovo livello di resilienza. Siamo molto orgogliosi di annunciare Kaspersky IoT Secure Gateway 100 come parte essenziale della nuova generazione di prodotti Cyber Immunity", ha commentato Andrey Suvorov, CEO di AdaptiveProduction Technology (società filiale di Kaspersky).

Per ulteriori informazioni sul nuovo Kaspersky IoT Secure Gateway 100 è possibile visitare il sito web di Kaspersky.

In occasione della fiera Hannover Messe, Kaspersky terrà alcune sessioni dedicate all'approccio Cyber Immunity e a Kaspersky IoT Secure Gateway 100:

• 14 aprile - dalle 12:15 alle 13:00 - ‘

• 14 aprile dalle 16:00 alle 16:25 – ‘

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un'azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni:

Informazioni su Adaptive Production Technology

Adaptive Production Technology (APROTECH) è una società filiale di Kaspersky nel campo dell'IIoT fondata nel 2018. L'attività di APROTECH si basa sulla progettazione e lo sviluppo di soluzioni verticali IIoT, a partire da un gateway (fornisce una connessione sicura tra le apparecchiature di produzione e un sistema operativo aperto basato su cloud) fino alla visualizzazione degli ostacoli all'interno dei processi tecnologici e all'implementazione agile di servizi aziendali per sistemi cyber-fisici. Per saperne di più:

Seguici su:

Contatto di redazione:

Noesis