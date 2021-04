Kaspersky ha protetto oltre 9.000 utenti del marketplace APKPure da un attacco malware

12 aprile 2021 a

a

a

(12 aprile 2021) - Milano, 12 aprile 2021-Gli esperti di Kaspersky hanno rilevato un codice dannoso nella versione 3.17.18 per il client ufficiale dell'app store APKPure. Ad oggi, la minaccia è stata rilevata e bloccata dai prodotti Kaspersky sui dispositivi di 9.380 utenti.

Secondo i ricercatori il codice è stato rilevato nell'advertising library dell'applicazione, dove molto probabilmente è stato inserito in seguito ad una partnership degli sviluppatori dell'app con l'inserzionista responsabile degli attacchi. La vicenda presenta dei tratti in comune con il caso

Il codice dannoso identificato in APKPure opera nel seguente modo: al lancio dell'applicazione, il payload viene decriptato e eseguito per raccogliere informazioni sul dispositivo dell'utente e inviarle al server C&C. Alla fine di queste operazioni, viene scaricato sul device un Trojan con delle caratteristiche simili a quelle del famigerato malware

A seconda della risposta ricevuta, il malware può:

• Visualizzare annunci quando il dispositivo è sbloccato

• Aprire ripetutamente pagine del browser con inserzioni pubblicitarie

• Caricare moduli aggiuntivi eseguibili

"A seconda della versione del sistema operativo, il Trojan può attaccare la vittima in diversi modi. Gli utenti di APKPure che utilizzano le versioni di Android più recenti corrono il rischio di essere iscritti a servizi in abbonamento a pagamento e di visualizzare annunci intrusivi. Nel caso di smartphone che dispongono di versioni obsolete del sistema operativo e per cui non sono più previsti aggiornamenti di sicurezza, il malware è in grado non solo di scaricare app aggiuntive, ma di installarle nella partizione di sistema. Questo potrebbe consentire l'installazione sul dispositivo di un trojan non rimovibile come

Le soluzioni di Kaspersky rilevano il software malevolo come HEUR:Trojan-Dropper.AndroidOS.Triada.ap.

In data 8 aprile, Kaspersky ha segnalato la criticità al marketplace, che ha successivamente rilasciato la nuova versione corretta 3.17.19, già disponibile per il download.

Kaspersky raccomanda agli utenti di APKPure di:

• Aggiornare immediatamente l'applicazione alla versione 3.17.19

• Scansionare il sistema per rilevare eventuali trojan utilizzando una soluzione di sicurezza affidabile, come Kaspersky Internet Security for Android

Maggiori informazioni sul codice malevolo nell'app store APKPure sono disponibili su

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un'azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni:

Seguici su:

Contatto di redazione:

Noesis