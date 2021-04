12 aprile 2021 a

a

a

Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - Chiusi oggi gli uffici dell'assessorato alla Scuola, in via Notarbartolo, a Palermo. La chiusura si è resa necessaria per effettuare la sanificazione dopo la segnalazione di un caso Covid tra il personale. "I dipendenti hanno garantito il servizio in lavoro agile", fanno sapere dal Comune.