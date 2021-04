Covid: Moratti, 'in settimana esauriremo vaccinazione 4mila insegnanti già prenotati'

12 aprile 2021 a

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - "In ottemperanza con quanto disposto dal Commissario straordinario generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha chiesto la sospensione delle prenotazioni del personale scolastico under 60, come Regione abbiamo prontamente aderito. Abbiamo deciso tuttavia di esaurire entro la settimana la vaccinazione delle 4mila persone che si erano già prenotate e di mantenere la possibilità di registrazione attiva, così da poterli chiamare quando arriverà il loro turno, in base all'età". Lo spiega in una nota la vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti.