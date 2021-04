Covid: Moratti, 'da oggi su portale prenotazioni minori disabili e familiari'

12 aprile 2021 a

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - Da oggi è possibile per i minori disabili e per i loro familiari prenotarsi sul portale di Poste per essere vaccinati. Lo ha annunciato la vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, in una nota dove fa il punto sulla campagna vaccinale.

"I caregiver dei circa 27mila minori disabili, che sono stati caricati sul portale delle Poste, possono aderire alla vaccinazione semplicemente indicando il codice fiscale del minore. Nel numero sono compresi i nuclei familiari interi e tutti coloro che materialmente prestano assistenza ai minori", spiega.

"Dal 2010 - aggiunge- sulla base dei dati forniti dall'Inps, che da allora in poi li ha registrati, sono 284.000 le persone adulte che soffrono di qualche disabilità e possono già prenotare la vaccinazione sul portale delle Poste. Da questo elenco mancano coloro che sono stati registrati come disabili prima del 2010. Ho chiesto ai medici di medicina generale (Mmg) di segnalare alle Ats i nominativi dei disabili che hanno in carico e dei loro caregiver, tramite i certificati di riconoscimento delle patologie e codici di esenzione. In modo che le Ats li inseriscano sul portale delle Poste e possano a loro volta prenotarsi".