Covid: la Grecia apre ai turisti europei dal 14 maggio

Atene, 12 apr. (Adnkronos/Dpa) - La Grecia apre le porte ai turisti europei e di alcuni altri Paesi, fra cui la Serbia e la Gran Bretagna, a partire dal prossimo 14 maggio. Da quella data non sarà più richiesta la quarantena, ha spiegato la vice ministra del Turismo, Sofia Zacharaki. Ai turisti tuttavia sarà chiesto un certificato vaccinale o un test molecolare negativo, ha aggiunto in una intervista all'emittente Skai. Alla fine del mese scorso, la Grecia ha abolito il periodo di quarantena richiesto ai turisti in in arrivo da Israele.