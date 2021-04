Covid: Gdf sequestra ad Asst Lodi oltre 24mila mascherine non a norma

12 aprile 2021 a

a

a

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - Sono oltre 24mila le mascherine non a norma sequestrate dalle fiamme gialle alla Asst di Lodi in esecuzione di un provvedimento disposto lo scorso 22 marzo dal nucleo di polizia economico-finanziaria e compagnia della guardia di finanza di Gorizia.

Sulla base delle "indicazioni fornite dalla Regione Lombardia e in seguito alle opportune e tempestive verifiche interne -comunica l'azienda socio sanitaria territoriale di Lodi- è stata avviata immediatamente la raccolta e il ritiro delle mascherine non a norma: le 24.580 unità giacenti in magazzino e quelle già distribuite, che sono in corso di richiamo da parte dei reparti, saranno fatte confluire nei prossimi giorni presso un unico centro di raccolta regionale".

Per il personale sanitario dei presidi ospedalieri lodigiani, precisa l'Asst, "non si registrano problemi rispetto al fabbisogno di dispositivi di protezione": l'azienda "dispone, infatti, di scorte sufficienti per garantire la fornitura degli opportuni dispositivi di protezione facciale in sostituzione del materiale ritirato".