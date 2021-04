Calcio: Matarrese, 'pubblico all'Olimpico? Uefa concederà proroga, non può ignorare l'Italia'

12 aprile 2021 a

Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - "Io sono convinto che la Uefa verrà incontro alle richieste dell'Italia. La data del 19 aprile fissata dalla Uefa non è improrogabile. Se il Cts ha chiesto un po' di tempo in più per prendere una decisione definitiva sulla presenza del pubblico all'Olimpico per i prossimi Europei io penso che saranno concessi". L'ex presidente della Lega calcio e della Figc, Antonio Matarrese, commenta così all'Adnkronos la corsa contro il tempo per tenere a Roma 4 partite dei prossimi campionati Europei di calcio.

"L'Italia è sempre un punto di riferimento importante del calcio europeo e internazionale, la Uefa non può ignorare l'Italia -prosegue l'ex vice presidente della Federcalcio europea-. Ceferin ci rispetterà come ha sempre fatto e non tirerà troppo la corda. Speriamo che la situazione dei contagi migliori e acceleri la campagna vaccinale perché se così non fosse non ci sarebbe proroga che tenga e saremmo costretti a rinunciare".