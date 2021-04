Air France-Klm: rafforza partnership con China Eastern Airlines

12 aprile 2021 a

Parigi, 12 apr. (Adnkronos) - Air France - Klm rafforza la sua partnership con China Eastern Airlines, la compagnia aerea cinese che parteciperà all'aumento di capitale da 4 miliardi di euro annunciato dal gruppo franco-olandese. In una nota Air France - Klm spiega che sarà intensificata la cooperazione commerciale tra le due compagnie e la collaborazione sarà estesa ad attività non commerciali (per esempio ristorazione o manutenzione), sarà prevista una presenza più forte del gruppo a Pechino con una collaborazione più forte sulle tratte Parigi-Pechino e Amsterdam-Pecchino.

Lo scorso 6 aprile, dopo il via libera dell'Ue agli aiuti, Air France - Klm aveva annunciato la ricapitalizzazione di 4 mld. Lo Stato francese si impegna a partecipare all'aumento di capitale, mantenendo la propria quota al di sotto del 30% del capitale mentre lo Stato olandese, che detiene il 14% non sottoscriverà questo aumento di capitale. China Eastern Airlines parteciperà mantenendo la propria quota al di sotto del 10%. Delta Airlines, che detiene l'8,8% non parteciperà all'operazione.

Air France-Klm e China Eastern Airlines sono partner storici, con una cooperazione in codeshare iniziata nel 2000 sulla rotta Parigi-Shanghai, e un primo accordo di Joint Venture firmato tra Air France e China Eastern Airlines nel 2012, esteso a Kl, nel 2016. China Eastern Airlines ha acquisito una partecipazione in Air France-KLM nel 2017, dando il via a una partnership strategica a lungo termine.