Pd: Letta, 'avanti con battaglia su Ius Soli e ddl Zan'**

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Sono stato criticato per aver parlato di diritti" nell'ultima assemblea nazionale mentre c'è la pandemia. Ma "come, c'è la pandemia e tu parli di Ius Soli e ddl Zan? Come se meno si parla di Ius Soli, di ddl Zan e di diritti e meglio si contrasta la pandemia: un discorso che non ha alcun senso, non c'è alcuno collegamento tra le due cose". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina.

Quello dei diritti "è un tema, per noi, non solo per noi identitario a di modernità. La nostra battaglia su questi temi è una battaglia che continueremo con convinzione".