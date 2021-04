Covid: cordone polizia attorno P.Chigi e Camere, alle 13 centro blindato**

12 aprile 2021 a

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Elicottero in volo sul centro storico di Roma, dove al momento c'è una blindatura 'light' delle vie attorno a Palazzo Chigi, Montecitorio e Senato, con transenne e polizia che vigilano sulle persone in entrata e uscita, in attesa della manifestazione 'Io apro', con ben 130 pullman in arrivo da tutta Italia.

Alle 13, spiegano fonti di Polizia all'Adnkronos, le strade attorno ai Palazzi a cui puntano i manifestanti che chiedono aperture immediate verranno chiuse -anche attraverso il dispiegamento di blindati- per evitare che riaccada quanto registrato la settimana scorsa, con scontri fuori alla Camera dei deputati e due agenti feriti. La manifestazione organizzata sui social network dal movimento 'Io Apro' non è stata autorizzata dalla Questura di Roma.