Ue: Letta, 'Next generation svolta per fare davvero l'Unione europea'

Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Next generation Eu è la svolta dell'Unione europea e renderlo permanente è il nostro grande obiettivo per fare davvero l'Unione europea". Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento al corso online 'Il mondo dopo'.

"Tutto questo passa dal successo dell'applicazione di Next generation Eu in Italia e Spagna, destinatari della metà dell'intero pacchetto di aiuti -ha spiegato il segretario del Pd- Se Italia e Spagna hanno successo, la nostra battaglia per rendere permanente Next generation Eu e riusciamo a trasformare l'Ue".