Formula E: Gp Roma, Cassidy in pole

Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - Sarà Nick Cassidy a partire dalla pole position nell'E-Prix di Roma, Round 4 del Formula E World Championship 2021. Il pilota neozelandese della Virgin, alla prima pole in carriera, ha conquistato anche i tre punti supplementari, grazie al tempo di 1'52"011 con cui si è imposto nello shoot-out della Superpole. Al suo fianco in prima fila scatterà un altro esordiente, Norman Nato, che ha chiuso la Superpole a 332 millesimi da Cassidy. Seconda fila per Wehrlein e Vandoorne, terza per Günther e Sims. Qualifiche bagnate, con pioggia fin dal mattino sul circuito dell'EUR, poi andato via via asciugandosi.

Le condizioni decisamente migliorate agevolano i piloti dell'ultimo gruppo delle qualifiche: ben quattro entrano nel sestetto finale composto da Nato, Cassidy, Günther, Sims, Wehrlein e Vandoorne al posto di Lotterer, escluso per uso scorretto della potenza della sua vettura. Alla fine è Cassidy a brindare e scatterà dalla pole. Alle 13 la gara, con le condizioni meteo che si mantengono incerte e il rischio-pioggia sempre presente. Diretta su Sky Sport Collection dalle 12.45.