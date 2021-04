Covid: Letta, 'non vogliamo tornare al '19, era meglio la salute ma con più diseguaglianze'

11 aprile 2021 a

Roma, 11 apr (Adnkronos) - Il Next generation Eu deve essere considerato "un passo in avanti verso il futuro. Noi non vogliamo tornare al '19, si stava meglio dal punto di vista della salute ma male per le diseguaglianze. Dobbiamo guardare avanti e abbiamo la fortuna che l'Unione europea ha costruito uno strumento in cui ci sono tutti i nostri valori". Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento ad un seminario on line.