Canottaggio: Europei, 2 ori e 5 medaglie nelle barche olimpiche per azzurri a Varese (2)

(Adnkronos) - Lodo e Vicino migliorano così il terzo posto conquistato lo scorso anno a Poznan e puntano ora verso Tokyo 2020 dove difenderanno il bronzo vinto a Rio 2016. Toccante la dedica del canottiere napoletano fatta a fine gara. “Dedico questa medaglia a mia nonna che è scomparsa due settimane fa a causa del Covid -19. Ho pensato sin dal primo momento al modo migliore per farle arrivare lassù il mio affetto, e pensando a lei ho chiuso gli occhi a 250 metri dall'arrivo, ed è andata. Oggi questa medaglia è solo per lei, in un campo di regata che ci porta fortuna, dopo il titolo mondiale Under 23 del 2014”, le parole di Vicino.

Qualche regata dopo è il 4 senza composto da Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rossetti e Matteo Castaldo a salire sul podio. La barca olimpica azzurra, argento europeo lo scorso anno a Poznan, ottiene il bronzo continentale alle spalle di Gran Bretagna e Romania. E' dello stesso valore la medaglia di Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta che chiudono sul terzo gradino del podio del Doppio PL dietro a Irlanda e Germania.