Alitalia: Giorgetti, 'con Ue confronto serrato, vogliamo compagnia competitiva'

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Su Alitalia "la discussione che in questo momento abbiamo in corso con la Commissione europea, anche in questi giorni e anche in queste ore, è un confronto molto serrato". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, durante un confronto alla scuola politica della Lega. "Da parte del Governo c'è la volontà di avere una compagnia competitiva che possa assolvere alle sue funzioni di collegamento turistico, abbia una prospettiva, e che sia destinata con il tempo, con la ripresa dei flussi turistici, a espandersi", aggiunge. Quello con l'Europa "è un braccio di ferro in cui ciascuno porta le proprie ragioni, in nome del principio della concorrenza", sottolinea.