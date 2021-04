Governo: Giorgetti, 'golden power? Lo useremo ancora, non c'è un liberi tutti'**

11 aprile 2021 a

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - L'esercizio del Golden Power da parte del Governo non è finito, ma ci saranno anche altre occasioni per difendere gli interessi del Paese. Lo ha spiegato il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.

"Sulle aziende interessenti c'è sempre la famelica attenzione cinese, che arrivano con un sacco di soldi. Possono permettersi di fare shopping con la mano pubblica. Adesso abbiamo deciso di tenere gli occhi aperti. Non è opportuno che ci sia un liberi tutti", ha sottolineato, parlando ad esempio dei semi-conduttori. "In futuro ci saranno altre misure di questo tipo quando saranno necessarie per difendere l'interesse nazionale ma anche Occidentale".