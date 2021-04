10 aprile 2021 a

Catania, 10 apr. (Adnkronos) - "La risposta dell'Unione europea su Erdogan è stata inesistente più che fiacca. Quando si tratta di diritti umani sono bravi ad andare a fare le pulci a Varsavia e Vienna e magari a Catania, ma quando si tratta di lesioni dei diritti umani in Turchia come in Cina c'è un silenzio assordante". Lo ha detto Matteo alvini a Catania parlando del caso Erdogan.