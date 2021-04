Sport e Salute: progetto Fit Walking con i Legend, iniziativa presentata al Quirinale (2)

10 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Nella lettera destinata al presidente Mattarella si legge: "La tappa di oggi sarà l'inaugurazione di un viaggio all'insegna della rinascita e della riscoperta delle bellezze d'Italia attraverso la ricerca di uno stile di vita sano ed attivo". Al capo dello Stato sono stati donati anche due bastoncini tecnici con il logo di Legend.

Nei prossimi giorni verrà diffuso il calendario degli appuntamenti di X-Corsi sul territorio nazionale in cui un Legend accompagnerà gruppi di donne e uomini, di tutte le età, per una camminata veloce. Il programma X-Corsi, hanno spiegato Cozzoli e i campioni, vuole essere uno strumento per far tornare le persone a muoversi con un'attività sportiva alla portata di tutti. Ben sapendo che la ripartenza è legata alla riapertura dei luoghi naturali dello sport: palestre, piscine, società e circoli.