Polizia: Monza, in crescita arresti e denunce, sequestrati 81 chili di droga

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - A Monza e Brianza, nonostante le problematiche legate alla pandemia, nel 2020, primo anno di pieno funzionamento della questura, l'attività di polizia giudiziaria del personale della polizia ha portato all'arresto di 86 persone e alla denuncia di 398 persone, con un incremento, rispetto all'anno 2019, rispettivamente del 14,66% e del 28,80%. Sono alcuni dei numeri diffusi in occasione della cerimonia per il 169esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, in occasione della quale il questore Michele Davide Sinigaglia, accompagnato dal vice prefetto vicario Corrado Conforto Galli, ha deposto una corona di alloro al cippo che ricorda i caduti della polizia.

Anche l'attività di prevenzione ha fatto registrare buoni risultati con la disposizione di 231 misure di sicurezza e giudiziarie, l'emissione di 110 fogli di via obbligatori, 593 interventi della squadra Volante e al sequestro di 81 chili di sostanza stupefacente. Sono state trattate, inoltre, 12.157 istanze di permessi di soggiorno, emessi 145 decreti di espulsione, rilasciati 22.023 passaporti, 1.037 licenze per porto d'armi.

Sul fronte dell'ordine pubblico, oltre alle attività connesse alla vigilanza sul rispetto delle misure volte a contrastare la diffusione del Covid, è stato garantito, lo svolgimento in sicurezza di 107 eventi sportivi, di 22 manifestazioni politiche e sindacali, tre grandi eventi e pubblici spettacoli.