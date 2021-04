Gregoretti: Salvini, 'a differenza di altri che non ricordano fare ministro comporta oneri'

10 aprile 2021 a

a

a

Catania, 10 apr. (Adnkronos) - "Spero che il 14 maggio si chiuda qua. Quando facevo il ministro, a differenza di altri che non ricordano, erano oneri e onori. Se vuoi fare una vita tranquilla fai altro. Se vuoi combattere la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, gli spacciatori e gli scafisti sai che corri qualche rischio". Così Matteo Salvini prima di lasciare l'aula bunker di Catania. Il prossimo 14 maggio il gup Nunzio Sarpietro deciderà se rinviare a giudizio o dichiarare il non luogo a procedere per l'ex ministro accusato di sequestro di persona.