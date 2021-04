Covid: Varese, festa di compleanno nei boschi, Gdf sanziona 10 persone

10 aprile 2021 a

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - I militari della Guardia di finanza di Gaggiolo (Varese) hanno scoperto nel comune di Cantello una festa di compleanno abusiva ed hanno sanzionato dieci persone per violazione delle norme anti covid. Nonostante i divieti vigenti in zona rossa, era in corso una festa con tanto di grigliata e bevande, con persone - tra i 33 e i 60 anni - tutte provenienti da comuni diversi, anche fuori della provincia di Varese.