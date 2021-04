Covid: Salvatore Merlo (Il Foglio), 'su prefazione libro Gratteri cambia ancora versione'

10 aprile 2021 a

Palermo, 10 apr. (Adnkronos) - "Il Procuratore Gratteri è alla seconda intervista e alla seconda versione, ogni volta diversa e sorprendente, di questa storia: ora dice che non aveva letto il libro giusto. Gli avevano dato una bozza emendata. Abbastanza comico. Gli autori di quel libro, le loro biografie, e i suoi contenuti negazionisti, sono stati egregiamente raccontati da Luciano Capone sul Foglio. Che, al contrario del dottor Gratteri, legge tutto. E quel che legge lo capisce". Lo dice all'Adnkronos il vicedirettore del Foglio, Salvatore Merlo, commentando le parole del Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, che in una intervista a Repubblica dice: "Ho fatto un doppio errore, di eccesso di affidamento e di generosità mal riposta. Non riscriverei quella prefazione, per due ragioni. Primo perché, per motivi che non mi spiego, c'e' stata una incredibile strumentalizzazione che mai mi sarei aspettato, ma della quale, anche a futura memoria, devo prendere atto e farne tesoro; secondo perché questo battage mediatico ha solo inasprito di più gli animi".