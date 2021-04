Covid: Lombardia accelera su vaccini 70-79 anni, maggio 'il problema'/Il Punto (2)

10 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Con adesioni inferiori al previsto, si può accelerare: le 50mila iniezioni al giorno di questa fase permettono di vaccinare in quindici giorni 750mila persone. "Oggi siamo intorno alle 48-49mila vaccinazioni al giorno e potremo arrivare a fine mese a 68mila dosi", ha ricordato Moratti. Da maggio, l'obiettivo della Lombardia è vaccinare 144mila persone al giorno nei centri massivi, arrivando a 170mila vaccini al giorno con farmacie e medici di medicina generale.

Tra venti giorni, con gli over 70 in sicurezza, potrebbe tornare anche la zona gialla: "Sono convinto che a fine aprile quando verranno meno i limiti del Governo, noi sicuramente passeremo in zona gialla", ha sottolineato il presidente della Lombardia, fiducioso di riuscire, a maggio, a vaccinare la fascia 60-69 anni, che conta quasi 1,2 milioni di persone. "Da quel momento - ha spiegato - i grandi problemi saranno finiti: qualche limitazione potrebbe rimanere ma comunque non farebbe male". L'obiettivo finale resta quello di luglio e di un estate 'da liberi': "Se arriveranno i vaccini promessi, l'estate tornerà a essere l'estate come ce la ricordiamo".