Covid: festa in b&b di lusso a Milano, 14 studenti multati dai carabinieri

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Organizzano una festa in un b&b di lusso a Milano e per 14 studenti è scattata una sanzione per violazione delle norme anti Covid. La scorsa notte, i carabinieri del nucleo Radiomobile sono intervenuti in piazza Santo Stefano, presso un affittacamere con appartamenti di lusso, dove erano stati segnalati schiamazzi. I militari hanno accertato la presenza di 14 studenti universitari, ventenni, che stavano tenendo una festa con musica ad alto volume all'interno di un appartamento affittato da un 19enne e un 18enne. Tutti i partecipanti sono stati identificati e sanzionati.