Torino, 10 apr. - (Adnkronos) - Napoli può essere la scossa? "La scossa dovevamo darcela da soli mesi fa. Abbiamo bisogno di dare continuità, non serve a niente aver vinto contro il Napoli se poi non si fa uguale con il Genoa". Lo dice l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa.