Calcio: Gasperini, 'Pessina? Dispiace perdere giocatori così, speriamo recuperi presto'

Bergamo, 10 apr. - (Adnkronos) - "Ci dispiace perdere giocatori in questo modo. Deve stare fermo per superare il covid, speriamo possa recuperare il più in fretta possibile. Il giocatore è comunque in ottime condizioni". L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, commenta così l'assenza di Matteo Pessina, positivo al Covid al rientro dalla Nazionale. "Abbiamo molte soluzioni per sostituirlo", aggiunge Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina.