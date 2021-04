09 aprile 2021 a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Il 'politicamente corretto' uccide, giorno dopo giorno. la libertà di espressione. Le parole fanno paura. Il mio canale YouTube è stato “congelato” per una settimana. Non ci sono altre parole: si chiama censura". Lo scrive Vittorio Sgarbi su Fb. "I miei video, dunque, fin quando non sarà ripristinata la libertà di espressione, saranno ospitati sul canale del mio Ufficio Stampa".