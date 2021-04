Tv: dopo 25 anni di carriera tornano Ale e Franz con 'Fuori tema' su Rai2 (2)

09 aprile 2021 a

(Adnkronos) - “Abbiamo osato molto - prosegue Franz – Con Ale mi hanno sempre legato progetti nei quali avevamo bisogno di dire qualcosa. Non sarebbe stato bello lavorare senza avere uno spazio sperimentale e senza avere voglia di dire delle cose. Ci ha tenuti uniti sempre questa idea che ci ha dato la possibilità di scegliere anche degli autori di altissimo livello”. In studio una live band accompagna Ale e Franz in improvvisazioni e jam session con otto ospiti musicali che si susseguono nelle puntate e che a loro volta si mettono in gioco sul territorio della comicità: Michele Bravi, Anastasio, Simone Cristicchi, Frankie hi-nrg mc, Peppe Servillo, Samuel, Davide Van De Sfroos, Francesco Tricarico.

“Degli ospiti, raccontiamo i lati meno conosciuti rispetto a ciò per cui sono famosi. Abbiamo chiesto loro di raccontarci alcune passioni poco conosciute - rivela Ale - e ne sono usciti bei momenti di conoscenza umana. Ad esempio, Francesco Tricarico farà un asolo di una canzone dei Rolling Stones con il flauto traverso e con Michele Bravi parleremo d'amore in senso ampio, anche attraverso i versi di Shakespeare. Altri temi che tratteremo nel corso delle varie puntate sono la liberà, la carezza, l'attenzione verso il prossimo, la disabilità. Tutto è stato declinato in modo originale, con monologhi divisi in due, non proprio botte e risposte. Quanto alla musica sottolinea - è una forma di espressione a cui siamo legati e che portiamo in scena da dieci anni. Non è per far vedere che sappiamo suonare”.