SNAI – Serie A: Inter lanciata, «1» a 1,25 Milan da «2», ma occhio al Parma

09 aprile 2021 a

a

a

(Milano 9 aprile 2021) - Contro il Cagliari i nerazzurri vanno a caccia dell'undicesimo successo consecutivo, dato a bassissima quota. Rossoneri favoriti al Tardini, ma le ultime prestazioni degli emiliani rendono il match tutt'altro che facile.

Milano, 9 aprile 2021 – Chi fermerà l'Inter? La domanda anima gli ultimi scampoli della lotta scudetto, con i nerazzurri vicini al traguardo e arrivati a dieci vittorie consecutive dall'inizio del girone di ritorno, un record assoluto nell'era dei tre punti a vittoria. Ecco perché nella sfida di domenica a San Siro contro il Cagliari è difficile immaginare un risultato diverso dal successo nerazzurro. Eloquenti le quote tracciate dagli analisti di SNAI, che danno il segno «1» a 1,25, il «2» a 11 e il pareggio a 6,00. Riuscirà però l'Inter a non subire gol dopo la rete incassata mercoledì contro il Sassuolo? La sensazione è che la porta difesa da Handanovic, la meno battuta del campionato, possa rimanere inviolata, e in effetti il No Goal (1,73) è più basso del Goal (2,00). Una rete dei sardi, quale che sia il risultato finale, vale 1,83.

Juve da «1» fisso – Il successo nel recupero contro il Napoli ha fatto dimenticare il pari nel derby e rafforzato il ruolo della Juventus come favorita per il secondo posto finale, nonostante la piazza d'onore sia ancora occupata dal Milan. Nel match contro il Genoa la vittoria è considerata quasi sicura, a 1,25. L'impresa del Grifone allo Stadium si gioca su SNAI a 12, mentre la «X» paga 5,75 la posta. Lo scudetto è quasi sfumato, ma il secondo posto per il Milan resta un obiettivo concreto, anche se la fiducia nei rossoneri è calata rispetto ai mesi invernali, quando la squadra di Pioli guidava la classifica. Ecco perché nella trasferta di domani a Parma il Diavolo è sì favorito, ma a quota non proprio rasoterra, considerato anche che i ducali nelle ultime settimane hanno sempre venduto cara la pelle. Il «2» è proposto a 1,70, contro la vittoria emiliana a 5,00 e il pareggio a 3,80.

Roma, vietato sbagliare – Il magro bottino di un punto in tre partite ha allontanato la Roma dal quarto posto. I giallorossi, dopo il successo europeo sull'Ajax, sono obbligati a tornare alla vittoria anche nei confini nazionali. All'Olimpico contro il Bologna la vittoria è di gran lunga il risultato più probabile, anche se i rossoblù lo scorso anno tornarono dalla trasferta capitolina con i tre punti in tasca. L'«1» è proposto a 1,73, mentre il colpo esterno degli uomini di Mihajlovic è a 4,50, poco più alto del pareggio a 4,00. L'Atalanta, quarta, affronta la Fiorentina al Franchi con i favori del pronostico: il «2» è dato a 1,60, mentre l'«1» della Viola si gioca a 5,25, e il pari vale 4,25. La Lazio affronta il Verona in un'incontro ostico che la vede comunque avanti a 2,15, contro l'«1» degli scaligeri a 3,55. Il Napoli, quattro volte vincitore negli ultimi cinque incontri di campionato, affronta la Sampdoria a pochi giorni dalla sconfitta contro la Juventus. Il successo esterno degli azzurri è a 1,75, l'«1» dei blucerchiati si gioca a 4,75 e il pari a 4,00.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail:

Cell: 348.4963434