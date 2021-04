Recovery: Landini, 'presto dovremmo essere convocati da governo'

09 aprile 2021 a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto al governo di prima e stiamo chiedendo" al nuovo governo "di conoscere e partecipare al Pnnr. "Abbiamo scritto, insieme a Cisl e Uil, al premier Draghi e dovremmo essere convocati nei prossimi giorni per conoscere anche la situazione sui progetti" che al momento "non sono stati discussi" e non vorremo ci fosse "il rischio che si arrivi a presentare i progetti senza aver coinvolto del tutto le parti sociali". Lo dice Maurizio Landini alla presentazione del numero di ItalianiEuropei dedicato a 'Il lavoro post-Covid' con Massimo D'Alema.