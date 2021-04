Pd: Calenda a Letta, 'parliamo di futuro Paese non di noi stessi'

09 aprile 2021 a

a

a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Enrico qui c'è un Paese piegato. Sanità, Pnrr, Ristori, Piano vaccini, scuola, investimenti. Non possiamo, e uso il noi volutamente, continuare a parlare di cose astruse. Altrimenti la destra va al Governo per 20 anni. Apriamo una discussione sulle vostre/nostre proposte per giovani, donne e bambini. Su come la sanità può reggere la prova dell'invecchiamento della popolazione. Sul rapporto tra Stato e Regioni chiaramente disfunzionale. Se il Pd parla solo di Pd e il M5S solo di Rousseau". Lo scrive sul suo profilo Twitter Carlo Calenda, leader di Azione, in risposta a un post del segretario del Partito democratico, Enrico Letta.