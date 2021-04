Mafia: arresti Messina, inquirenti 'boss tornato al comando dopo 13 anni di carcere al 41 bis'

09 aprile 2021 a

Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - Dopo avere trascorso tredici anni in carcere, al 41 bis, Giovanni Lo Duca è tornato in libertà e avrebbe ripreso il comando nella zona di Messina. E' quanto emerge dall'operazione antimafia che all'alba ha portato all'arresto di 33 persone. "In particolare, le indagini avviate dopo la scarcerazione di Giovanni Lo Duca - dicono gli inquirenti - hanno documentato che questi aveva riassunto le redini dell'organizzazione, proponendosi quale riconosciuto punto di riferimento criminale sul territorio, capace di intervenire autorevolmente nella risoluzione di controversie fra esponenti della locale criminalità".