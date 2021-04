Libri: cancellata fiera in presenza, Bologna Children's Book Fair online (3)

09 aprile 2021 a

(Adnkronos) - La Guest Director di BbPlus, Jacks Thomas, conclude: "Flessibilità è la parola chiave quando si organizzano eventi in questo periodo senza precedenti e, dal momento che la transizione verso un modello interamente digitale è stata centrale nel nostro ragionamento, non vediamo l'ora di accogliere gli ospiti da tutto il mondo virtualmente in giugno, e in presenza nella primavera 2022. Nonostante l'organizzazione di eventi non sia argomento della nostra conferenza, Plasmare il futuro: la pandemia – un'interruzione o un'opportunità di ripensamento? Magari dovrebbe esserlo!".