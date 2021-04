Governo: fonti Nazareno, 'incontro Letta-Draghi su Dl imprese e Pnrr'(2)

09 aprile 2021 a

(Adnkronos) - A proposito del Dl imprese, spiegano le stesse fonti, Letta ha fatto presente gli aspetti di rilievo per il Pd che sono quelli del sostegno ai ceti produttivi più colpiti, come le Pmi o le partite Iva. Sul Pnrr, il faccia a faccia è stato occasione per sottolineare quali siano le priorità del Pd, su cui si è concentrato anche il lavoro della segreteria dem: giovani, donne, Sud, sostenibilità sociale e ambientale.

Infine, spazio per una riflessione sul metodo, valido anche per il Dl imprese, che deve tenere conto della prossimità, la partecipazione dei territori, enti locali, parti sociali.